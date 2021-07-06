Англия

Энок Мвепу продолжит свою карьеру в английской Премьер-лиге.

Брайтон на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Зальцбурга Эноком Мвепу.

Соглашение с 23-летним футболистом сборной Замбии рассчитано до лета 2025 года.

В минувшем сезоне Мвепу провел 45 поединков во всех турнирах, в которых забил десять голов и отдал семь голевых передач.

Напомним, старт АПЛ сезона-2021/22 намечен на 14-15 августа.

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