Украина

Авторитетный портал высоко оценил игру украинских футболистов.

Авторитетный портал The Athletic подготовил материал о футболистах, за которыми стоит понаблюдать за Евро.

Источник уверен, что Руслана Малиновского, Виктора Цыганкова и Николая Шапаренко есть все шансы сменить клубную прописку после чемпионата Европы.

Так, в Шапаренко видят замену Иву Биссуме из Брайтона, который с большой долей вероятности пойдет на повышение после отличного сезона.

К Руслану Малиновскому же портал рекомендует присмотреться Милану, который ищет усиление атакующей линии.

Что касается Виктора Цыганкова, то тут претендентом на украинского вингера считают Эвертон, однако отмечают, что сделка будет не из дешевых.

Напомним, что ранее The Athletic отметил, что национальная сборная Украины может стать темной лошадкой на чемпионате Европы.