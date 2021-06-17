Англичанин может в ближайшее время переехать в Лондон.
Тарик Лэмпти, getty images
17 июня 2021, 14:28
Тоттенхэм хочет в ближайшее время усилить линию обороны.
По информации в Twitter Николо Скиры, "шпоры" интересуются защитником Брайтона Тариком Лэмпти.
Зимой 2021 года "чайки" приобрели англичанина у Челси за 3 миллиона евро.
В минувшем сезоне Лэмпти провел за Брайтон 19 матчей, в которых отметился 4 результативными передачами. В марте футболисту из-за травмы подколенного сухожилия потребовалась операция, связи с чем игрок был вынужден пропустить остаток сезона.
Напомним, что в в текущее трансферное окно Тоттенхэм может лишиться защитника Сержа Орье, который близок к переходу в ПСЖ.