Англия

Англичанин может в ближайшее время переехать в Лондон.

Тоттенхэм хочет в ближайшее время усилить линию обороны.

По информации в Twitter Николо Скиры, "шпоры" интересуются защитником Брайтона Тариком Лэмпти.

Зимой 2021 года "чайки" приобрели англичанина у Челси за 3 миллиона евро.

В минувшем сезоне Лэмпти провел за Брайтон 19 матчей, в которых отметился 4 результативными передачами. В марте футболисту из-за травмы подколенного сухожилия потребовалась операция, связи с чем игрок был вынужден пропустить остаток сезона.

Напомним, что в в текущее трансферное окно Тоттенхэм может лишиться защитника Сержа Орье, который близок к переходу в ПСЖ.