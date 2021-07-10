Англия

Молодой футболист будет выступать в высшем дивизионе Англии.

Полузащитник Рединга Мишель Олисе стал игроком Кристал Пэлас.

19-летний хавбек подписал пятилетний контракт с клубом, став первым новичком Пэлас после назначения Патрика Виейра главным тренером клуба.

В минувшем сезоне футболист провел за Рединг 46 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что полузащитник Кристал Пэлас Уилфрид Заа намерен покинуть клуб.

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