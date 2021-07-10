Молодой футболист будет выступать в высшем дивизионе Англии.
Мишель Олисе, ФК Кристал Пэлас
10 июля 2021, 00:52
Полузащитник Рединга Мишель Олисе стал игроком Кристал Пэлас.
19-летний хавбек подписал пятилетний контракт с клубом, став первым новичком Пэлас после назначения Патрика Виейра главным тренером клуба.
В минувшем сезоне футболист провел за Рединг 46 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 12 результативных передач.
Ранее сообщалось, что полузащитник Кристал Пэлас Уилфрид Заа намерен покинуть клуб.
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