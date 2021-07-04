Кристал Пэлас назначил на пост главного тренера Патрика Виейра, сообщает официальный сайт английского клуба.

Французский специалист сменил Роя Ходжсона, который покинул "орлов" в конце минувшего сезона, заняв с командой 14 место.

Отметим, что ранее Патрик Виейра работал главным тренером в Ницце, но из-за неудовлетворительных результатов был уволен.

Напомним, что французский специалист претендовал на должность главного тренера Борнмута.