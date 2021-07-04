Французский специалист получил работу в Англии.
Патрик Вийера, getty images
04 июля 2021, 15:19
Кристал Пэлас назначил на пост главного тренера Патрика Виейра, сообщает официальный сайт английского клуба.
Французский специалист сменил Роя Ходжсона, который покинул "орлов" в конце минувшего сезона, заняв с командой 14 место.
Отметим, что ранее Патрик Виейра работал главным тренером в Ницце, но из-за неудовлетворительных результатов был уволен.
Напомним, что французский специалист претендовал на должность главного тренера Борнмута.