Англия

Очередной португалец пополнил ряды "волков".

Вулверхэмптон подписал голкипера Олимпиакоса Жозе Са, сообщает официальный сайт английского клуба.

Соглашение с португальским 28-летним футболистом рассчитано на пять ближайших сезонов. Другие подробности сделки не разглашаются.

В прошлом сезоне Жозе Са провел 44 поединка на клубном уровне, пропустив 37 голов и сыграв 19 матчей без пропущенных мячей.

Напомним, что данным трансферном Вулверхэмптон попытается восполнить потерю многолетнего лидера команды Руи Патрисиу.