Англия

Испанский тренер желает воссоединиться с центральным защитником.

Рафаэль Бенитес хочет, чтобы Эвертон подписал соглашение с центральным защитником Калиду Кулибали.

Как сообщает 90min, испанский тренер уже обратился к руководству клуба и ждет усиление состава в это трансферное окно.

Отметим, что Рафаэль Бенитес работал вместе с Калиду Кулибали в Наполи. Контракт сенегальца с неаполитанцами действителен до 2023 года.

В прошлом сезоне Кулибали провел 37 поединков, в которых отметился забитым голом.

Напомним, что ранее Манчестер Юнайтед и Бавария запросили информацию по Кулибали.