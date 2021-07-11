Испанский тренер желает воссоединиться с центральным защитником.
Калиду Кулибали, getty images
11 июля 2021, 18:34
Рафаэль Бенитес хочет, чтобы Эвертон подписал соглашение с центральным защитником Калиду Кулибали.
Как сообщает 90min, испанский тренер уже обратился к руководству клуба и ждет усиление состава в это трансферное окно.
Отметим, что Рафаэль Бенитес работал вместе с Калиду Кулибали в Наполи. Контракт сенегальца с неаполитанцами действителен до 2023 года.
В прошлом сезоне Кулибали провел 37 поединков, в которых отметился забитым голом.
Напомним, что ранее Манчестер Юнайтед и Бавария запросили информацию по Кулибали.