Англия

Арендованный динамовец пропустит начало подготовки команды к новому сезону.

Новоиспеченный нападающий Эйбара Фран Соль сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт испанского клуба.

29-летний испанец находится на самоизоляции в своем доме — у него нет симптомов.

Также отмечается, что повторные тесты игроков Эйбара были отрицательными, но несмотря на это, клуб решил отменить предстоящий спарринг против Логроньеса, который был запланирован на завтра.

Напомним, Соль перебрался в Эйбар на правах аренды две недели назад. Арендное соглашение между клубом Сегунды и киевским Динамо рассчитано на один год.

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