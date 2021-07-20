Англия

30-летний англичанин поставил свою подпись под двухлетним контрактом.

Бывший нападающий Тоттенхэма и Кристал Пэлас Андрос Таунсенд стал игроком Эвертона, сообщает пресс-служба клуба АПЛ.

Соглашение с 30-летним англичанином рассчитано на два сезона — до лета 2023 года. Он достался "ирискам" бесплатно, так как у него закончился контракт с Кристал Пэлас.

Таунсенд выступал за "стекольщиков" с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 34 матча, в которых забил один гол и отдал пять асисстов.

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