Льюис Бэйт сменил клубную прописку, но остался в АПЛ.
Льюис Бэйт, ФК Лидс
22 июля 2021, 19:12
Лидс на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника Челси Льюиса Бэйта.
Соглашение с 18-летним англичанином рассчитано до лета 2024 года. Сумма трансфера не разглашается.
Бэйт является воспитанником "синих" и в прошлом сезоне он трижды был в заявке первой команды, но дебютировать ему не удалось.
Напомним, новый сезон АПЛ стартует 13 августа и в первом туре Лидс сыграет против Манчестер Юнайтед.
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