Англия

Льюис Бэйт сменил клубную прописку, но остался в АПЛ.

Лидс на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника Челси Льюиса Бэйта.

Соглашение с 18-летним англичанином рассчитано до лета 2024 года. Сумма трансфера не разглашается.

Бэйт является воспитанником "синих" и в прошлом сезоне он трижды был в заявке первой команды, но дебютировать ему не удалось.

Напомним, новый сезон АПЛ стартует 13 августа и в первом туре Лидс сыграет против Манчестер Юнайтед.

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