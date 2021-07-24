Англия

Специалист продлил контракт с "красными дьяволами".

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер подписал новый контракт с клубом до 2024 года.

Специалист в интервью пресс-службе прокомментировал продление контракта и рассказал о прогрессе команды.

"Мы здесь, чтобы побеждать, конечно. Я не могу сказать, что мы довольны тем, чего добились до сих пор, потому что мы ничего не выиграли, но все же, прогресс есть, и я чувствую, что команда на правильном пути. Мы постепенно приближаемся к трофеям только благодаря тому, что делаем каждый день. У нас нет трофея, чтобы показать это, но я думаю, что мы чувствуем себя сильнее.

С самого первого дня, когда я пришел, даже как игрок, я чувствовал поддержку этого клуба. Теперь, конечно, после того, как я подписал новый контракт, мы сели и составили план. У нас есть план, мы его придерживаемся, мы знаем, что на дороге будут кочки, но теперь мы здесь и хотим сделать шаг вперед".

"Знаю ли я о трудностях? Конечно. В противном случае я бы не принял предложение о продлении контракта и ушел бы. Но нет, я очень жду этого. Персонал потрясающий, я с нетерпением жду, когда приду на работу каждое утро", — сказал Солскьяер.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.