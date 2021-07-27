Англия

Джордж Эдмундсон сменил Шотландскую Премьер-лигу на третий дивизион Англии.

Рейнджерс и Ипсвич согласовали трансфер центрального защитника Джорджа Эдмундсона — сообщили официальные сайты клубов.

23-летний уроженец Манчестера предпочел продолжить выступления в Лиге Один (третий по рангу английский дивизион) после двух не особо удачных сезонов в Рейнджерс, последний из которых, правда, завершился завоеванием чемпионского титула.

До того, как стать "трактористом", Джордж выступал за Олдхэм (78 матчей во всех турнирах, 3 мяча), Рэмсботтом Юнайтед (2, 0), Алфретон Таун (8, 2), Флайд (11, 0), Дерби Каунти (8, 1) и Рейнджерс (17, 2).