Англия

Английский форвард может сменить клубную прописку этим летом.

Нападающий сборной Англии и Тоттенхэма Харри Кейн не явился на предсезонную подготовку "шпор" на фоне слухов о его будущем в лондонском клубе. Об этом сообщает Sky Sports.

Сегодня, 2 августа, 28-летний англичанин должен был вернуться в расположение команды после отпуска.

Еще перед Евро-2020 в мае, СМИ активно сообщали о том, что Кейн сказал руководству Тоттенхэму, что хочет покинуть лондонскую команду этим летом.

В его услугах интересовались Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Челси, при этом "горожане" сделали предложение "шпорам" в размере 100 миллионов фунтов стерлингов.

Что касается Тоттенхэма, то лондонцы оценивают форварда в 120 миллионов фунтов стерлингов и команды хочет сохранить своего лидера перед стартом нового сезона.

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