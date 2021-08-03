Англия

"Шпоры" проведут с футболистом беседу о его будущем.

Нападающий английского Тоттенхэма Харри Кейн еще не вернулся в расположение клуба после Евро-2020.

Лондонский клуб уже начал подготовку к новому сезону и не знает, когда прибудет лидер атаки.

Ожидается, что Кейн будет оштрафован за пропуск занятий. Как только он появится на базе, президент "шпор" Дэниэл Леви проведет с ним беседу о его будущем.

Отметим, что сам Кейн неоднократно заявлял о желании уйти из Тоттенхэма. На него претендуют сразу два манчестерских клуба — Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.

Ранее появлялась информация, что Манчестер Сити согласовал с Харри Кейном условия личного контракта.

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