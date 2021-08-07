Льюис Гибсон продолжит свою карьеру в третьей по значимости лиге в Англии.
Льюис Гибсон, ФК Эвертон
07 августа 2021, 17:53
Эвертон на своем официальном сайте объявил об уходе защитника Льюиса Гибсона.
Предстоящий сезон 21-летний англичанин проведет в аренде в составе Шеффилда Уэнсдэй.
В минувшей кампании Гибсон провел 13 поединков за Рединг на правах аренды.
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