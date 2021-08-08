Англия

"Сороки" хотят подписать защитника перед стартом сезона.

Ньюкасл рассматривает варианты усиления оборонительной линии в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает издание The Athletic, "сороки" сделали запрос относительно 24-летнего футболиста Ливерпуля Натана Филлипса.

В минувшем сезоне английский защитник провел 20 поединков, в которых забил один гол и отдал один ассист.

Напомним, что ранее Ньюкасл хотел подписать защитника Манчестер Юнайтед Акселя Туанзебе, но тот перебрался в Астон Виллу.