"Сороки" хотят подписать защитника перед стартом сезона.
Натан Филлипс, getty images
08 августа 2021, 19:59
Ньюкасл рассматривает варианты усиления оборонительной линии в текущее летнее трансферное окно.
Как сообщает издание The Athletic, "сороки" сделали запрос относительно 24-летнего футболиста Ливерпуля Натана Филлипса.
В минувшем сезоне английский защитник провел 20 поединков, в которых забил один гол и отдал один ассист.
Напомним, что ранее Ньюкасл хотел подписать защитника Манчестер Юнайтед Акселя Туанзебе, но тот перебрался в Астон Виллу.