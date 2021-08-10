Англия

Французский нападающий останется в стане "красных дьяволов".

Манчестер Юнайтед не хочет расставаться с Антони Мартиалем в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает издание The Telegraph, "красные дьяволы" хотят получить новые средства на входящие сделки, но отпускать игрока сейчас не будут.

Возможно, это обусловлено тем, что Маркус Рашфорд будет восстанавливаться после травмы.

В прошлом сезоне французский нападающий провел в составе Манчестер Юнайтед 36 матчей во всех турнирах, забив семь голов и отдав девять результативных передач.

Напомним, что Интер рассматривает Антони Мартиаля в качестве замены Ромелу Лукаку, который в скором времени может перейти в Челси.