Тесты

В день рождения ирландского футболиста мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Рой Кин — один из самых легендарных игроков в истории великого английского клуба Манчестер Юнайтед и сборной Ирландии.

Футбольная карьера хавбека началась у него на родине, где он отыграл 11 лет, но затем его позвали в Англию, где славный путь ирландца стартовал с Ноттингема Форест.

В Манчестер Юнайтед он стал символом впечатляющей смеси нечеловеческой работоспособности и футбольной ярости, что помогало ему делать все с максимальной отдачей. В составе "красных дьяволов" он провел славных 12 лет.

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