Англия

Полузащитник перебрался в стан "сорок" из Арсенала.

Ньюкасл подписал соглашение с полузащитником Арсенала Джо Уиллоком, сообщает официальный сайт "сорок".

Английский клуб утверждает, что футболист подписал долгосрочный контракт, но подробности сделки не разглашает.

Во второй полове прошлого сезона Джо Уиллок провел в футболке Ньюкасла 14 поединков на правах аренды, в которых забил 8 мячей.

Напомним, что Уиллок стал лучшим игроком элитного дивизиона чемпионата Англии в последнем месяце прошлого сезона.