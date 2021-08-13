Полузащитник перебрался в стан "сорок" из Арсенала.
Джо Уиллок, фото Ньюкасл
13 августа 2021, 19:26
Ньюкасл подписал соглашение с полузащитником Арсенала Джо Уиллоком, сообщает официальный сайт "сорок".
Английский клуб утверждает, что футболист подписал долгосрочный контракт, но подробности сделки не разглашает.
Во второй полове прошлого сезона Джо Уиллок провел в футболке Ньюкасла 14 поединков на правах аренды, в которых забил 8 мячей.
Напомним, что Уиллок стал лучшим игроком элитного дивизиона чемпионата Англии в последнем месяце прошлого сезона.