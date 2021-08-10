Англия

У 27-летнего шотландца повреждение связок голеностопа.

Защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон не сможет помочь своей команды на старте предстоящего сезона. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, 27-летнему шотландцу поставили диагноз — повреждение связок голеностопного сустава, которое он получил в товарищеской встрече против Атлетика (1:1).

Сроки восстановления футболиста не указываются, но известно, что он пропустил несколько недель.

Напомним, в первом туре АПЛ Ливерпуль сыграет против Норвича. Игра состоится 14 августа в 19:30.

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