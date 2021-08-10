У 27-летнего шотландца повреждение связок голеностопа.
Эндрю Робертсон, Getty Images
10 августа 2021, 08:19
Защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон не сможет помочь своей команды на старте предстоящего сезона. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, 27-летнему шотландцу поставили диагноз — повреждение связок голеностопного сустава, которое он получил в товарищеской встрече против Атлетика (1:1).
Сроки восстановления футболиста не указываются, но известно, что он пропустил несколько недель.
Напомним, в первом туре АПЛ Ливерпуль сыграет против Норвича. Игра состоится 14 августа в 19:30.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.