Англия

Рафаэль Бенитес посчитал, что ему нужен опытный голкипер.

Экс-вратарь Вест Бромвича Энди Лонерган стал игроком Эвертона — сообщил официальный сайт "ирисок".

Опытный голкипер понадобился Рафаэлю Бенитесу в связи с травмой Харри Тайрера и неопытностью Жоау Витиньи. Стоит отметить, что в реестре достижений Энди имеется забитый мяч!

Контракт с 37-летним стражем ворот подписан до окончания сезона-2021/22.

В послужном списке Лонергана 10 матчей за молодежную (U-20) сборную Англии и выступления в составе Престона (231 матч во всех турнирах, 1 гол), Дарлингтона (2, 0), Уиком (2, 0), Суиндон (1, 0), Лидс (47, 0), Болтон (62, 0), Фулхэм (31, 0), Вулверхэмптон (14, 0), Миддлсбро (2, 0), Рочдейл (7, 0) и Сток Сити (1, 0).

Числясь также в составе Ливерпуля и Вест Бромвича, Лонерган не сыграл ни одного матча.