Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка второго тура АПЛ, в котором сыграют Арсенал и Челси.

Сегодня, 22 августа, состоится центральный поединок второго тура английской Премьер-лиги, в котором сойдутся две лондонские команды — Арсенал и Челси.

В настоящее время уже стали известны стартовые составы команд. Самое интересное здесь у команды Томаса Тухеля, где с первых минут за лондонский клуб сыграет нападающий Ромелу Лукаку, перешедший из миланского Интера в летнее трансферное окно.

Арсенал: Лено, Седрик Суареш, Холдинг, Мари, Тирни, Джака, Самби, Смит-Роу, Пепе, Сака, Мартинелли.

Запасные: Рамсдейл, Чемберс, Колашинац, Тавареш, Мэйтленд-Найлз, Эль-Ненни, Нельсон, Балогун, Обамеянг.

Челси: Менди, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо, Маунт, Лукаку, Хаверц.

Запасные: Кепа, Чиллуэл, Чалоба, Тиаго Силва, Зума, Канте, Хадсон-Одои, Зиеш, Вернер.

Напомним, стартовый свисток матча Арсенал — Челси прозвучит в 18:30 по киевскому времени.