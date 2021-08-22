Англия

В летнее трансферное окно за защитника было заплачено 50 млн фунтов стерлингов.

Сегодня, 22 августа, состоится центральный матч второго тура АПЛ, в котором Арсенал встретится с Челси.

По информации The Athletic, лондонское дерби пропустит защитник Арсенала Бен Уайт, за которого "канониры" отдали 50 миллионов фунтов стерлингов в летнее трансферное окно. У футболиста плохое самочувствие, из-за чего он не будет доступен для игры.

Также поединок против "синих" пропустят полузащитник Томас Партей и нападающий Эдвард Нкетиа, которые находятся в лазарете клуба.

Напомним, матч Арсенал — Челси пройдет сегодня, 22 августа, в 18:30. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.