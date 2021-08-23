Англия

"Красные" следуют советам, когда дело доходит до коронавируса, и не позволят своему форварду играть за свою страну.

Египетская футбольная ассоциация на своем официальном сайте сообщила о том, что Ливерпуль не хочет отпускать нападающего Мохаммеда Салаха на предстоящие матчи отборочного этапа ЧМ-2022.

Это связано с тем, что "красные" следуют советам относительно распространения коронавируса и не хотят, чтобы одного из лидеров команды поместили на вынужденный карантин после того, как он вернется в Великобританию с расположения сборной Египта.

"Египетская футбольная ассоциация получила письмо от Ливерпуля, в котором клуб приносит извинения за то, что Салах не сможет помочь национальной команде в матчах против Анголы и Габона.

В письме английского клуба говорилось о мерах предосторожности, применяемых в Англии для противодействия распространению коронавируса, из-за которых игроки из ряда стран будут вынуждены отправится на обязательный карантин после возвращения в Англию.

В этом письме Ливерпуль также выразил надежду, что EFA поймет меры клуба, поскольку игрок ранее был отправлен на карантин и пострадал от этого физически. Примечательно, что Ливерпуль занял ту же позицию в отношении других своих легионеров", — говорится в заявлении.

Отметим, что это не первый раз, когда Ливерпуль не отпускает своих игроков в национальные команды. Совсем недавно клуб не отпустил того же Салаха в сборную Египта на Олимпийский игры в Токио.