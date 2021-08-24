Англия

Новое соглашение с шотландцем рассчитано до лета 2026 года.

Ливерпуль на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Эндрю Робертсоном.

Сроки нового соглашения с 27-летним шотландцем не разглашаются, но отмечается, что контракт долгосрочный.

По информации СМИ, новый контракт футболиста с "красными" рассчитан до лета 2026 года.

Напомним, Робертсон пополнил ряды Ливерпуля в 2017 году, перейдя из Халл Сити. С тех пор он провел 177 поединков.

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