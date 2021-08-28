Англия

Наставник Ман Сити высказался о победе над Арсеналом в матче чемпионата Англии.

В одном из центральных поединков третьего тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити одержал разгромную победу над Арсеналом со счетом 5:0.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Артета знает, как я его люблю. За два или три года, что он был в Манчестер Сити, он сыграл важную роль в том, что мы построили. Люди хотят результатов сразу же, с теми игроками, которые у него были сегодня. Бен Уайт, Томас Партей отсутствовали, многие игроки, которых они купили, отсутствовали, а без этого сложно.

Я знаю его уровень его компетентности как тренера и как лидера. Когда все вернутся, он будет отлично выполнять свою работу. Я знаю это, потому что знаком с ним, знаю, какую работу он может выполнять", – сказал Гвардиола.

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