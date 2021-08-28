Англия

Наставник Арсенала высказался о поражении в матче с "горожанами".

В одном из центральных поединков третьего тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити одержал разгромную победу над Арсеналом со счетом 5:0.

Главный тренер "канониров" Микель Артета поделился эмоциями от результата данного противостояния, высказав недовольство в адрес судейства.

"Первый гол самый обидный. Мы контролировали игру до этого, вели ее там, где хотели. Первое же действие соперника – и мы не смогли остановить кросс, в результате чего Гюндоган забил головой. Это базовые вещи, которые надо делать правильно на этом стадионе.

Второй пропущенный гол – явный фол, потому что Чеймберса ударили по лицу. Что было после того, как мы пропустили после красной карточки, вы знаете. Со стороны Джаки было быстрое действие, он пытался убрать ногу, и судья решил, что это красная карточка.

Перед вторым таймом я был обеспокоен, ведь морально это довольно сложно принять. После третьего гола надо играть еще 60 минут с 10 игроками против лучшей команды лиги. Можно опуститься, ситуация могла негативно повлиять на язык тела и отношения друг к другу, но я подобного не замечал", — заявил Артета.

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