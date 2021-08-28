Английский хавбек перебрался в стан "орлов".
Уилл Хьюз, Кристал Пэлас
28 августа 2021, 15:21
Кристал Пэлас на своем официальном сайте объявил о подписании центрального полузащитника Уилла Хьюза, права на которого ранее принадлежали Уотфорду.
26-летний англичанин подписал с "орлами" полноценный контракт, который будет рассчитан на следующие три года.
В прошлом сезоне Уилл Хьюз провел 30 поединков в Чемпионшипе, в которых забил два мяча и заработал 7 предупреждений.
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