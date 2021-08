Кристал Пэлас на своем официальном сайте объявил о подписании центрального полузащитника Уилла Хьюза, права на которого ранее принадлежали Уотфорду.

26-летний англичанин подписал с "орлами" полноценный контракт, который будет рассчитан на следующие три года.

