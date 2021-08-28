Англия

Английский хавбек перебрался в стан "орлов".

Кристал Пэлас на своем официальном сайте объявил о подписании центрального полузащитника Уилла Хьюза, права на которого ранее принадлежали Уотфорду.

26-летний англичанин подписал с "орлами" полноценный контракт, который будет рассчитан на следующие три года.

𝐀 𝐧𝐨 𝐛𝐫𝐚𝐢𝐧𝐞𝐫 🗣



Will Hughes speaks to Palace TV for the first time 🎙#CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb — Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 28, 2021

В прошлом сезоне Уилл Хьюз провел 30 поединков в Чемпионшипе, в которых забил два мяча и заработал 7 предупреждений.

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