Кристал Пэлас на своем официальном сайте объявил о подписании центрального полузащитника Уилла Хьюза, права на которого ранее принадлежали Уотфорду.

26-летний англичанин подписал с "орлами" полноценный контракт, который будет рассчитан на следующие три года.

В прошлом сезоне Уилл Хьюз провел 30 поединков в Чемпионшипе, в которых забил два мяча и заработал 7 предупреждений.

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