Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Норвич - Лестер, Getty Images
29 августа 2021, 12:20
В одном из поединков третьего тура английской Премьер-лиги Лестер в гостях одержал минимальную победу над Норвичем со счетом 2:1.
Победу подопечным Брендана Роджерса принесли результативные удары в исполнении Варди и Олбрайтона, а у "канареек" единственным голом отметился Пукки, реализовавший пенальти в концовке первого тайма.
Обзор матча:
Норвич — Лестер 1:2
Голы: Пукки, 44 (пен.) — Варди, 8, Олбрайтон, 76
Норвич: Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс, Маклин, Ле-Мелу (Рупп, 73), Гилмор (Ида, 79), Рашица, Кантвелл, Пукки (Сарджент, 73).
Лестер: Шмайхель, Рикарду Перейра (Кастань, 11), Амарти, Сеюнджю, Томас, Олбрайтон, Барнс (Ихеаначо, 67), Ндиди, Тилеманс, Мэддисон (Дьюзбери-Холл, 86), Варди.