Англия

Наставник "красных дьяволов" невероятно счастлив подписанием форварда.

Манчестер Юнайтед официально объявил о возвращении Криштиану Роналду на Олд Траффорд.

Наставник "красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал возвращение португальца в Манчестер, заявив, что португалец поможет молодым футболистам клуба.

"Вам не хватает слов, чтобы описать Криштиану. Он не только великолепный игрок, но и великий человек. Чтобы иметь желание и способность играть на высшем уровне в течение такого длительного периода, нужен особенный человек. Я не сомневаюсь, что он продолжит впечатлять всех нас, и его опыт будет очень важен для молодых игроков в команде. Возвращение Роналду демонстрирует уникальную привлекательность этого клуба, и я рад, что он возвращается домой туда, откуда все началось", — приводит слова Сульшера официальный сайт Манчестер Юнайтед.

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Стоит отметить, что по Роналдуинформации СМИ, Роналду будет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ. Португалец, вероятно, будет получать в МЮ 480 тысяч фунтов в неделю.

Ранее Ювентус раскрыл финансовые детали трансфера Роналду в Манчестер. По официальной информации, "красные дьяволы" заплатят клубу из Турина 15 миллионов евро подлежащее выплате в течение пяти финансовых лет и 8 миллионов в качестве бонусов.