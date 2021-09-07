Англия

Португальский форвард встретился с главным тренером "красных дьяволов".

Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду провел свою первую тренировку на базе английского клуба после возвращения в АПЛ. Об этом сообщает пресс-служба "красных дьяволов".

Во время своего визита на базу "красных дьяволов" Роналду встретился и пообщался с главным тренером команды Оле-Гуннаром Солскьяером, после чего провел первую тренировку вместе с другими игроками.

Напомним, впервые сыграть за Манчестер Юнайтед после своего возвращения Роналду сможет уже в предстоящую субботу, 11 сентября, когда "красные дьяволы" встретятся с Ньюкаслом.

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