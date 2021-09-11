Испанский тренер жаждет заполучить опытного полузащитника.
Лука Модрич, getty images
11 сентября 2021, 00:35
Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич может перебраться в Манчестер Сити уже следующим летом.
Как сообщает издание El Nacional, Хосеп Гвардиола лично заинтересован в переходе хорватского футболиста.
Контракт Луки Модрича с "королевским клубом" подходит к концу летом следующего года.
Напомним, что 36-летний футболист может завершить карьеру в сборной Хорватии после чемпионата мира-2022.