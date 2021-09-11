Англия

Испанский тренер жаждет заполучить опытного полузащитника.

Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич может перебраться в Манчестер Сити уже следующим летом.

Как сообщает издание El Nacional, Хосеп Гвардиола лично заинтересован в переходе хорватского футболиста.

Контракт Луки Модрича с "королевским клубом" подходит к концу летом следующего года.

Напомним, что 36-летний футболист может завершить карьеру в сборной Хорватии после чемпионата мира-2022.