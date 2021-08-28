ЧМ-2022. Отбор
Хорватский хавбек все еще не восстановился после травмы.
Лука Модрич, hns-cff.hr
28 августа 2021, 18:24
Полузащитник мадридского Реала и сборной Хорватии не сможет помочь своей национальной команде в ближайших матчах отборочного цикла ЧМ-2022 против России и Словакии. Об этом сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза.
Напомним, 35-летний хорват продолжает восстановление после мышечного повреждения, из-за которого он пропускает старт нового сезона в составе "сливочных".
В ближайших играх сборная Хорватии сыграет против России (1 сентября) и Словакии (4 сентября).
Также отмечается, что если Модрич успеет восстановиться в ближайшее время, то он будет доступен для сборной в матче против Словении (7 сентября).
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