ЧМ-2022. Отбор

Хорватский хавбек все еще не восстановился после травмы.

Полузащитник мадридского Реала и сборной Хорватии не сможет помочь своей национальной команде в ближайших матчах отборочного цикла ЧМ-2022 против России и Словакии. Об этом сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза.

Напомним, 35-летний хорват продолжает восстановление после мышечного повреждения, из-за которого он пропускает старт нового сезона в составе "сливочных".

В ближайших играх сборная Хорватии сыграет против России (1 сентября) и Словакии (4 сентября).