ЧМ-2022. Отбор
Футболист не успел восстановится от полученной травмы.
Лука Модрич. Фото Getty Images
06 сентября 2021, 11:55
Наставник сборной Хорватии Златко Далич не включил капитана команды Луку Модрича в заявку на матч отбора к ЧМ-2022 против национальной команды Словении.
Как сообщает хорватский футбольный союз, капитан национальной команды пропустит предстоящий матч своей сборной из-за мышечного повреждения.
Стоит отметить, что Модрич также пропустил сентябрьские матчи с Россией (0:0) и Словакией (1:0).
Напомним, матч Хорватия — Словения состоится во вторник, 7 сентября. Старт встречи запланирован на 21:45.