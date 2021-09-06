ЧМ-2022. Отбор

Футболист не успел восстановится от полученной травмы.

Наставник сборной Хорватии Златко Далич не включил капитана команды Луку Модрича в заявку на матч отбора к ЧМ-2022 против национальной команды Словении.

Как сообщает хорватский футбольный союз, капитан национальной команды пропустит предстоящий матч своей сборной из-за мышечного повреждения.

Стоит отметить, что Модрич также пропустил сентябрьские матчи с Россией (0:0) и Словакией (1:0).

Напомним, матч Хорватия — Словения состоится во вторник, 7 сентября. Старт встречи запланирован на 21:45.