Англия

Стали известны новости из лазарета лондонского клуба.

Сразу несколько футболистов лондонского Арсенала восстановились после травм и готовы снова помогать своей команде в ближайших матчах. Об этом сообщает пресс-служба клуба АПЛ.

Полузащитник Томас Партей вернулся к тренировкам в общей группе после травмы голеностопа и он готов принять участие в предстоящем матче с Норвичем.

Также готовы помочь команде Микеля Артеты защитники Габриэль Магальяйнс и Бен Уайт, а также нападающий Эдди Нкетиа.

Тем временем полузащитник Мохамед Эльнени пропустит около 2-3 недель из-за растяжение мышц задней поверхности бедра.

Матч четвертого тура АПЛ Арсенал — Норвич состоится сегодня, 11 сентября, в 17:00 по киевскому времени.

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