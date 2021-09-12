Наставник Ньюкасла высказался о прошедшей игре.
Стив Брюс, Getty Images
12 сентября 2021, 12:58
Главный тренер Ньюкасал Стив Брюс прокомментировал поражение на Олд Траффорд от Манчестер Юнайтед (4:1).
"В целом, я доволен игрой. Мы хорошо действовали на контратаках, угрожали сопернику. Могли сыграть и лучше, если бы Жоэлинтон реализовал свои моменты. Но все решило мастерство футболистов соперника. Не помню, чтобы Ньюкасл приезжал на Олд Траффорд и создавал так много моментов. Но сложность в том, что мы позволяем слишком много забивать нам легкие голы.
Что я могу сказать о Роналду? У Роналду инстинкт центрфорварда, наши защитники не поспевали за ним. Это было видно в момент первого и второго взятия ворот. Если отмечать суперзвезду футбола, то им является именно этот парень. Ньюкасл стал свидетель этому. Он бесподобный футболист", — сказал Брюс после матча.
Ранее поединок против Ньюкасла и выступления Криштиану в первом матче после возвращения прокомментировал Оле-Гуннар Солскьяер.