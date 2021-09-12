Англия

Наставник Ньюкасла высказался о прошедшей игре.

Главный тренер Ньюкасал Стив Брюс прокомментировал поражение на Олд Траффорд от Манчестер Юнайтед (4:1).

"В целом, я доволен игрой. Мы хорошо действовали на контратаках, угрожали сопернику. Могли сыграть и лучше, если бы Жоэлинтон реализовал свои моменты. Но все решило мастерство футболистов соперника. Не помню, чтобы Ньюкасл приезжал на Олд Траффорд и создавал так много моментов. Но сложность в том, что мы позволяем слишком много забивать нам легкие голы.

Что я могу сказать о Роналду? У Роналду инстинкт центрфорварда, наши защитники не поспевали за ним. Это было видно в момент первого и второго взятия ворот. Если отмечать суперзвезду футбола, то им является именно этот парень. Ньюкасл стал свидетель этому. Он бесподобный футболист", — сказал Брюс после матча.

Ранее поединок против Ньюкасла и выступления Криштиану в первом матче после возвращения прокомментировал Оле-Гуннар Солскьяер.