Англия

Тренер Арсенала эмоционально отреагировал на победу над Норвичем.

Микель Артета после победы в четвертом туре АПЛ над Норвичем словно сбросил камень с плеч и не скрывал радости после серии неудач.

"Наверное, это была лучшая неделя или 10 дней в моей тренерской карьере, – цитирует тренера Арсенала Sky Sports. – Ни в коем случае не скажу, что это была легкая неделя. Помимо обычных трудностей, сказывалось сильнейшее внутреннее напряжение. Однако абсолютно все работали как одно целое и показали, что мы отличная команда и у нас замечательные фаны".

До победы над Норвичем Арсенал потерпел три поражения и не забил ни одного мяча до того момента, как Обамеянг реализовал один из 30-ти ударов по воротам Норвича.

Стоит отметить, что Артета впервые смог использовать Аарона Рамсдэйла и Такехиро Томиясу, а также образовал в центре пару в составе Бена Уайта и Габриэля.

После четырех туров Арсенал занимает 16-е место, и может опуститься еще ниже, если Лидс и Бернли добьются успеха в своих матчах против Ливерпуля и Эвертона соответственно.