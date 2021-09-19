Англия

Украинский вингер снова остался на скамейке запасных у "молотобойцев".

Сегодня, 19 сентября, состоится поединок пятого тура английской Премьер-лиги, в котором Вест Хэм на своем поле примет Манчестер Юнайтед.

К сожалению для украинских болельщиков, главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес принял решение в очередной раз оставить вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко на скамейке запасных.

В нынешнем сезоне Ярмоленко еще не попадал в стартовый состав лондонского клуба, за который провел всего лишь 18 минут во всех пяти встречах, выходя на замену.

Матч Вест Хэм — Манчестер Юнайтед начнется в 16:00 по киевскому времени.