Англия

"Молотобойцы" упустили шанс спасти ничью благодаря заработанному пенальти от Андрея Ярмоленко.

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес рассказал о том, почему он принял решение выпустить полузащитника Марка Нобла в самой концовке поединка против Манчестер Юнайтед (1:2).

В этом противостоянии украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел на поле выйдя на замену на 68-й минуте матча. После этого украинец на последней минуте встречи заработал пенальти, попав в руку Люку Шоу. Однако Нобл не реализовал пенальти — Де Хеа парировал удар игрока "молотобойцев".

"Мое решение по Ноблу? Посмотрите на его статистику по пенальти — она очень хорошая. Я принял решение, но оно не сработало.

Мы хорошо играли и создавали моменты, фрагментами показывали достойный футбол. Это был сложный матч. Я думал, что будет ничья", — приводит слова Мойеса Sky Sports.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Вест Хэм — Манчестер Юнайтед.