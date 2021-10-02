Англия

Испанский голкипер выступает за "красных дьяволов" с 2011 года.

Только что завершился поединок седьмого тура английской Премьер-лиги, в котором Манчестер Юнайтед на своем поле расписал мировую с Эвертоном (1:1).

В этом противостоянии ворота "красных дьяволов" защищал Давид Де Хеа. Для 30-летнего испанца это была 450 игра в составе английского клуба. В них он пропустил 472 мяча и 156 раз сыграл на ноль.

Напомним, Де Хеа выступает за Манчестер Юнайтед с 2011 года. За это время Давид стал чемпионом АПЛ, обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги, а также Лиги Европы.

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