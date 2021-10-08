Англия

Майк Эшли рассказал о том, что побудило его продать клуб инвесторам из Саудовской Аравии.

Бывший владелец Ньюкасла и бизнесмен Майк Эшли прокомментировал продажу английского клуба в руки инвестиционного фонда из Саудовской Аравии.

"Я хотел бы сказать, что получил более крупное предложение по продаже клуба, нежели то, которое я в итоге принял. Оно было достойным моего внимания, но я чувствовал, что предложение, которое я принял, лучше соответствует интересам Ньюкасла.

В этом вопросе меня интересовали не только деньги. Я платил деньги тогда, когда мы вылетели из АПЛ, но мы выплатили все долги по зарплате, чтобы сразу вернуться в Премьер-лигу и тогда никого не было счастливее, чем я. Однако сложно сражаться с клубами, которые обладают практически неограниченными финансовыми ресурсами.

Я знаю, что болельщики Ньюкасла ждали перемен. Я был им должен в каком-то смысле и я был обязан сражаться за клуб в последние 18 месяцев, чтобы это наконец произошло.

Я рад, что в конце концов мы получили одобрение от АПЛ насчет продажи. Я до глубины души уважаю болельщиков Ньюкасла. Больше всего я буду жалеть о том, как мы не попали в Лигу чемпионов в сезоне-2011/12, когда мы стали пятыми. Владение клубом проникает в твою кровь и я бы очень хотел видеть, как Ньюкасл завоевывает трофеи", — приводит слова Эшли The Sun.

Ранее продажу "сорок" прокомментировал главный тренер команды Стив Брюс.