Англия

Немецкий нападающий может перебраться в стан "сорок".

Ньюкасл после приобретения новыми владельцами уже начинает активную деятельность на трансферном рынке.

Как сообщает авторитетное издание Bild, "сороки" нацелились на форварда Челси и сборной Германии Тимо Вернера.

Немецкий нападающий в прошлом сезоне отметился 12 голами и 15 результативными передачами в 52 поединках на клубном уровне.

Напомним, что ранее английский клуб присоединился к борьбе за подписание вингера Барселоны Филиппе Коутиньо.