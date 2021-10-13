Немецкий нападающий может перебраться в стан "сорок".
Тимо Вернер, getty images
13 октября 2021, 18:30
Ньюкасл после приобретения новыми владельцами уже начинает активную деятельность на трансферном рынке.
Как сообщает авторитетное издание Bild, "сороки" нацелились на форварда Челси и сборной Германии Тимо Вернера.
Немецкий нападающий в прошлом сезоне отметился 12 голами и 15 результативными передачами в 52 поединках на клубном уровне.
Напомним, что ранее английский клуб присоединился к борьбе за подписание вингера Барселоны Филиппе Коутиньо.