Англия

Бельгийский форвард может перебраться в АПЛ.

Нападающий Ренна Жереми Доку может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает журналист Александре Брэикмен в своем твиттере.

По информации источника, в услугах 19-летнего бельгийца заинтересован Ливерпуль, который попробует заполучить футболиста следующим летом. На игрока претендуют и другие клубы, но "красные" проявляют инициативу больше всех.

Доку перебрался в Ренн из Андерлехта в октябре прошлого года за 25 миллионов евро. В нынешнем сезоне Жереми провел четыре матча, в которых он отметился одним голом.

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