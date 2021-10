Вингер Ливерпуля Мохамед Салах стал лучшим игроком команды по итогам минувшего месяца.

Данная награда досталась египетскому футболисту второй месяц кряду, сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба.

⚽⚽⚽⚽⚽⚽



Six goals to his name, and plenty more special moments from September’s @StanChart Player of the Month 👑💫 pic.twitter.com/pXEz1q2SgJ