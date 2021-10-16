Англия

В то же время Ливерпуль стал клубом-рекордсменом по числу хет-триков в АПЛ.

В поединке восьмого тура английской Премьер-лиги Ливерпуль в гостях разгромил Уотфорд со счетом 5:0. В этом противостоянии Роберто Фирмино отметился хет-триком.

По информации OptaJoe, для Фирмино это был первый хет-трик с 29 декабря 2018 года, когда он трижды забил в ворота Арсенала.

Таким образом, Фирмино стал первым бразильцем в истории чемпионата Англии, который оформил больше одного хет-трика.

Также это был 41 хет-трик для футболистов Ливерпуля в матчах АПЛ, что позволило "красным" стать рекордсменом по этому показателю, опередив Арсенал, на счету которого 40 хет-триков.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.