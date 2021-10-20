Лондонцы хотят продлить соглашение с молодым хавбеком.
Мейсон Маунт, Getty Images
20 октября 2021, 15:58
Челси планирует начать переговоры по новому контракту с полузащитником Мейсоном Маунтом, сообщает портал Goal.com.
Руководство Челси планирует подписать нового долгосрочное соглашение с атакующим полузащитником и готово удвоить его зарплату. Действующий контракт англичанина с клубом рассчитан до 2024 года, а его зарплата составляет 75 тысяч фунтов в неделю.
В текущем сезоне 22-летний игрок провел 9 поединков в футболке "синих", отличившись одним ассистом.
Ранее сообщалось, что защитник Антонио Рюдигер возмутился первым предложением Челси по новому контракту.