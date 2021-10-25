Англия

Судьба специалиста зависит от руководства клуба.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер может в ближайшее время быть уволен со своего поста.

Руководство "красных дьяволов" задумалось над тем, чтобы уволить норвежского наставника еще до матча 10 тура АПЛ против Тоттенхэма.

На данный момент у клуба есть два претендента на должность нового коуча — Зинедин Зидан и Антонио Конте. Второй, к слову, не против возглавить английский клуб. Переговоры с ним, по слухам, уже ведутся.

Проблемой для увольнения может стать новый контракт Солскьяера с Юнайтед. Летом он заключил с клубом новое соглашение на три года.

Отметим, что на протяжении четырех игр Премьер-лиги МЮ не побеждает. Поражение от Ливерпуля на Олд Траффорд может стать решающим для боссов МЮ.

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