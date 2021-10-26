Англия

Экс-наставник лондонского Арсенала высказался о последних положении дел в стане Манчестер Юнайтед.

Глава отдела ФИФА по развитию футбола Арсен Венгер высказался о роли Криштиану Роналду в Манчестер Юнайтед в свете поражения команды Солскьяера Ливерпулю (0:5).

По мнению специалиста, Роналду по прежнему может делать разницу на поле и проблема команды не в нем.

"Я бы не сказал, что это была ошибка. Но, конечно, был определенный эмоциональный момент – он был таким фантастическим игроком.

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Верю, что Роналду все еще может забивать голы, которые нужны команде. Может ли он делать это, постоянно проводя игры с очень высокой интенсивностью? Сегодня это, конечно, не так, но давайте не будем забывать, что еще три дня назад он был героем.

Когда вы покупаете такого игрока, секрет заключается в балансе команды. Роналду способен выигрывать для вас матчи, но, чтобы играть с ним в составе, вам нужно найти баланс вокруг него", — приводит слова легендарного француза Metro.

Напомним, по данным различных СМИ, поражение Ливерпулю может стоит Солскьяеру работы. Тем не менее, по последним сообщениям, руководство Манчестер Юнайтед не торопится вести переговоры с потенциальными преемниками норвежца.