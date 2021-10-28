Предлагаем вашему вниманию обзор поединка 1/8 финала Кубка лиги.
Вест Хэм — Манчестер Сити, Getty Images
28 октября 2021, 07:59
В рамках 1/8 финала Кубка английский лиги Манчестер Сити на выезде не сумел справиться с лондонским Вест Хэмом, уступив "железным" в серии послематчевых пенальти (3:5).
Обзор матча:
Вест Хэм — Манчестер Сити 0:0 (по пенальти 5:3)
Вест Хэм: Ареоля — Джонсон, Доусон, Диоп, Крессвелл — Соучек, Нобл — Ярмоленко (Боуэн, 62), Лансини (Цоуфал, 82), Масуаку (Форнальс, 62) — Влашич (Бенрахма, 62).
Манчестер Сити: Стеффен — Уокер (Жоау Канселу, 46), Стоунз, Аке, Зинченко — Де Брюйне (Грилиш, 83), Фернандиньо, Гюндоган — Марез (Фоден, 72), Стерлинг, Палмер (Жезус, 76).