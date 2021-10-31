Англия

Норвежский тренер поделился мыслями после матча АПЛ.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал победу своей команды над Тоттенхэмом со счетом 3:0.

"В первые шесть или семь минут мы позволяли им слишком много владеть мячом. Но опыт сказался. Это был самый возрастной состав, который я выбирал во главе Манчестер Юнайтед.

Я проработал здесь три года в качестве менеджера, и то как тренировался Эдинсона Кавани во вторник — лучшее, что когда-либо было на тренировках здесь. Опытные игроки выглядели лучше всех. Они хорошо играют вместе. Они очень уважают друг друга. Их производительность и качество не имеют себе равных. Футболисты играют за клуб, несмотря ни на что. Дело не во мне. Речь идет о том, чтобы мы улучшались как команда.

Отличные голы. Первый — самый важный. Какой пас Бруно [Фернандес] и Криштиану [Роналду] — лучший. Если он не забивает в одном моменте, он все равно сосредоточен на следующем. Какой гол!

Это выступление - результат упорной работы, дисциплины и удержании мяча подальше от наших ворот. Пространство появится, особенно если вы забьете первый гол. У нас снова тяжелая неделя. Игра в Лиге чемпионов, затем против Манчестер Сити. Мы должны переварить эту неделю и быть готовыми ко вторнику", — приводит слова Солскьяера BBC.

Напомним, что некоторые футболисты Манчестер Юнайтед отправили Солскьяеру письма с поддержкой после 0:5 от Ливерпуля.